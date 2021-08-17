Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и SberPay с 16 августа, сообщается в релизе компании. Благодаря новой опции россияне смогут ежедневно экономить около 40 млн рублей.

Отмечается, что разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

«Ежедневно на Wildberries оформляется около 2,3 млн заказов, примерно такое же количество трансакций совершается россиянами при оплате заказов на сумму около 2 млрд рублей. Таким образом, благодаря новой опции россияне могут ежедневно экономить около 40 млн рублей, что соответствует комиссиям западных платежных систем», – сообщается в релизе.

В пресс-службе отметили, что благодаря появлению нового функционала формирование цены на товар стало еще более прозрачным для покупателей: в ней учтены не только действующие промо-акции и персональные скидки по программе лояльности, но и комиссии платежных систем. Пользователи теперь видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках.