Международная платежная система Visa предупредила банки-эквайеры, работающие с онлайн-магазином Wildberries, о штрафе в 25 тыс. долларов в случае начисления дополнительной комиссии при покупках по картам Visa. Об этом говорится в письме платежной системы (есть в распоряжении ТАСС ). Mastercard пригрозила российским банкам штрафами из-за политики Wildberries в 100 тыс. долларов, сообщает РБК .

Visa указала, замечает ТАСС, что санкция будет применена к банкам, которые не исправят ситуацию с допкомиссиями до 31 августа 2021 года. При этом размер штрафа будет расти ежемесячно до тех пор, пока нарушение не будет устранено.

Mastercard в своем письме (его подтвердил РБК собеседник в одной из кредитных организаций) также указала на нарушение правил при взимании допкомиссии и попросила банки предоставить результаты расследования и план по исправлению нарушений. Штрафы за нарушения будут начисляться по нарастающей — от 20 тыс. до 100 тыс. долларов. Если ответ не будет предоставлен в срок, то за это банк должен будет заплатить еще 15 тыс. долларов.

Ранее в пятницу компания Wildberries распространила заявление о давлении зарубежных платежных систем на российские банки из-за решения онлайн-ретейлера предоставить покупателям скидки при оплате товаров картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay и публикации компанией комиссий иностранных систем.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — подчеркнули в Wildberries.

Ретейлер считает «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», следует из заявления. Там отмечается, что «данные манипуляции являются незаконными, так как получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем».

Онлайн-ретейлер также обращает внимание на то, что в зарубежных странах подобные комиссии значительно ниже. По мнению Wildberries, имеет место «дискриминация российского бизнеса, в частности малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов».

Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем: карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснил ретейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Международные платежные системы Mastercard и Visa выразили обеспокоенность возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries. При этом Роспотребнадзор не увидел нарушений в указании онлайн-ретейлером тарифов эквайринга в ценах.