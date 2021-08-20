Зарубежные платежные системы оказывают давление на российские банки из-за решения Wildberries предоставить покупателям скидки при оплате товаров картами «Мир», через Систему быстрых платежей и SberPay и публикации компанией комиссий иностранных систем. Соответствующее заявление распространил в пятницу онлайн-ретейлер.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», — подчеркнули в Wildberries.

Ретейлер считает «подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке», следует из заявления.

Там отмечается, что «данные манипуляции являются незаконными, так как получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем».

«Подчеркнем, что мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами. 16 августа мы в Wildberries снизили цены на товары с учетом тарифов платежных систем и предложили россиянам самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться. Теперь наши покупатели видят, как складывается цена на товар и какие скидки они могут получить, оплачивая их с помощью различных платежных систем», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В компании сожалеют, что, несмотря на высказанную ранее зарубежными платежными системами готовность к переговорам, «что было поддержано и в Wildberries», они «предпочли язык угроз и ультиматумов».

Онлайн-ретейлер также обращает внимание на то, что в зарубежных странах подобные комиссии значительно ниже. По мнению Wildberries, имеет место «дискриминация российского бизнеса, в частности малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает от завышенных тарифов».

«Неоднократно звучала мысль среди экспертов о том, что западные платежные системы, по сути, установили новый «налог» для россиян, так как их аналогичные тарифы в Европе, США и Азии в разы ниже отечественных. Как минимум покупатели имеют право знать о размере этого «оброка» и о том, что у них действительно есть выбор его не платить», — заключили в компании.



Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем: карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснил ретейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Международные платежные системы Mastercard и Visa выразили обеспокоенность возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries. При этом Роспотребнадзор не увидел нарушений в указании онлайн-ретейлером тарифов эквайринга в ценах.