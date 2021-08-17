Международная платежная система Mastercard обеспокоена возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries снижать цены в случае оплаты товаров через отечественные платежные системы и работает над урегулированием вопроса, сообщил РИА Новости через пресс-службу глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт «Мир», Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса SberPay. Международная платежная система Visa также выразила озабоченность таким решением ретейлера и в настоящее время изучает вопрос вместе с ним.

«Мы внимательно анализируем ситуацию с Wildberries и обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт Mastercard — активных участников рынка электронной коммерции. В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты», — сказал он.

В настоящее время Mastercard работает над скорейшим урегулированием инцидента в интересах держателей карт, добавил Малиновский.

«Считаем важным напомнить, что мы не взимаем напрямую никаких комиссий ни с торговых предприятий, ни с держателей карт, а все трансакции на территории России, как по картам «Мир», для международных платежных систем обрабатываются Национальной системой платежных карт», — подчеркнул он.

Ранее обеспокоенность по поводу решения Wildberries ввести комиссию за оплату товаров своими картами высказали в международной платежной системе Visa.