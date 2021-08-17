В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений, говорится в комментарии онлайн-ретейлера.



Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем: карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснил ретейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Международные платежные системы Mastercard и Visa выразили обеспокоенность возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries.



«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», — рассказали в пресс-службе компании.

В компании подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей не имеют под собой никаких оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. Wildberries не влияет на эти тарифы и их не формирует: «Wildberries выступает за прозрачное ценообразование: теперь россияне видят, как формируется цена на товар с учетом комиссий различных платежных систем и как они могут сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему».

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований — но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — добавили в компании.

«Мы открыты к переговорам и к диалогу, готовы обсуждать условия сотрудничества со всеми платежными системами», — рассказали в Wildberries.