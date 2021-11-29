За десять месяцев по агентской схеме взыскания коллекторам передано на 18% больше долгов, чем за тот же период 2020 года, — 570 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). На рынке уверены, что сегмент продолжит расти: активизация потребительского кредитования на фоне неблагоприятной экономической ситуации ожидаемо приводит к росту просрочки и банки предпочитают оперативно передавать долги в работу коллекторам.

По прогнозам отраслевой НАПКА, по итогам года сумма вырастет до 650—700 млрд рублей. Кроме того, увеличился и средний размер взыскиваемого по агентской схеме долга: он составил 77 тыс. рублей против 73 тыс. рублей годом ранее.

Рост передачи долгов происходит из-за взрывного увеличения потребительского кредитования на фоне пандемии, отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский: «Банки, кроме того, стабильно увеличивают сумму и срок кредитования, что тоже отражается на первичном размещении». «Кредиторы активнее сотрудничают с коллекторскими агентствами, отдавая все большую долю проблемной задолженности в работу и на более ранних сроках», — добавил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

По данным ЦБ, долговая нагрузка россиян за первое полугодие 2021 года выросла до 10,2% располагаемых доходов. В начале года показатель составлял 9,8%. «Это произошло из-за ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования», — пояснил регулятор. По его оценкам, темпы роста в сегменте потребкредитов по итогам года могут достичь 20%. Доля займов, предоставленных сильно закредитованным заемщикам, выросла до 31% в III квартале, а потребкредитов сроком более пяти лет — до 21%, хотя до пандемии составляла лишь 11%. Доля ипотечных заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% по итогам III квартала достигла 55,3%, а с долговой нагрузкой выше 80% — 24%.

Стимулирует передачу долгов на аутсорсинг и сама пандемия, уверен гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата: для большинства кредиторов взыскание — непрофильный формат работы, и передача задолженности профессионалам становится более очевидным решением. В «М.Б.А. Финансы» наблюдают рост передачи задолженности для взыскания по агентской схеме на 10—15% и ожидают усиления тенденции. В условиях падения реальных доходов населения банки все больше сталкиваются с неплатежами, им проще передать долг коллекторам, чтобы получить хоть что-то, согласен руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению «Делойт» в СНГ Андрей Нагурный.