Комиссионные доходы банков почти удвоились за год

Комиссионные доходы банков, связанные с выдачей кредитов физлицам, в 2021-м достигли почти 120 млрд рублей, удвоившись по сравнению с 2020 годом, пишет «Коммерсант», уточняя, что темпы увеличения этой статьи доходов превысили рост выдачи розничных кредитов. Это помогло банкам нивелировать эффект снижения маржинальности кредитных продуктов во время падения ставок, но уже вызвало вопросы со стороны ЦБ.

Согласно расчетам на основе отчетов о прибыли и убытках, объем комиссионного дохода в ушедшем году составил около 117 млрд рублей против 64 млрд рублей по итогам 2020-го. Таким образом, темпы увеличения комиссионных обогнали рост выдачи розничных кредитов, который составил 33%. Лидерами сегмента комиссионных доходов стали СберБанк (рост с 4,55 млрд до 27,6 млрд рублей) и ВТБ (увеличение с 17,2 млрд до 25,7 млрд рублей). В СберБанке заявили, что «в этой строке отражаются субсидии по кредитам физическим лицам, например госсубсидии по ипотеке и тому подобное», тогда как «комиссий в привычном понимании здесь нет».

По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерия Пивеня, для поддержания рентабельности банки перекладывали большую часть стоимости кредита на комиссии, которые менее заметны заемщику при получении кредита. Как правило, комиссии присущи необеспеченным розничным кредитам, где средние чеки довольно небольшие, добавил директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. В эту статью доходов, уточнил эксперт, могут входить в том числе комиссии за реструктуризацию кредитов, комиссии за нарушение сроков кредитных каникул, а также выход за грейс-период по кредитным картам.

По оценке директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ Ольги Бледновой, больше всего комиссионного дохода банкам генерируют кредитные карты: «Комиссионный доход генерируется в том числе за счет трансакционной активности клиента. Сейчас динамика продаж кредитных карт одна из самых высоких, также банки активно мотивируют клиента на использование кредитных карт, повышая их трансакционную активность по платежам».

Управляющий директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Михаил Доронкин отметил, что на фоне роста ставок и удорожания жилья часть заемщиков могла прибегнуть к услуге по уменьшению ставки, предлагаемой отдельными крупными банками. Ставка уменьшается после выплаты единовременной комиссии, рассчитываемой от суммы основного долга, указал он.

Вместе с тем в ипотеке, как правило, комиссионные расходы клиента возникают реже на протяжении жизни кредита, но являются значительными, а в потребительских кредитах могут взиматься часто, по нескольку раз в месяц, в зависимости от видов проводимых операций, но они более мелкие и незаметные, пояснила старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. Кроме того, значительный комиссионный доход банки получают от страховок. По оценке Ульяновой, им достается около половины от соответствующих премий. По словам главного аналитика СберБанка Михаила Матовникова, некоторые банки могут не одобрять кредит без страховки. Однако, считает он, комиссии нельзя назвать навязанными, а скорее «связанными с введением в заблуждение заемщика».