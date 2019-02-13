Банки Тулы

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Список банков Тулы с возможностью поиска, адресами отделений и банкоматов, отзывами клиентов, подробными сведениями об услугах и продуктах банков.
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Отзывы о банках
Просрочка по потребительскому кредиту.
Без оценки
Добрый день.
...
Весь отзыв
Гарантированная ставка
Без оценки
Здравствуйте. В марте 2016 года я оформила кредит в размере 228 600тыс. Мой платёж составляет 7576руб 11 числа каждого месяца. В феврале этого года (позавчера), получилось...
Весь отзыв
До сих пор кредит не закрыт
Оценка:
2
Проверяется
Мною в январе 2015 года был оформлен кредит на сумму 800.000 рублей. В июле 2016 успешно погашен, однако при проверке информации в БКИ обнаружилось, что кредит еще не закрыт. Дело...
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