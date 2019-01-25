Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Ланта-Банку на уровне «ruB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, слабой позицией по капиталу и рентабельности, удовлетворительными качеством активов, профилем фондирования и ликвидной позицией, а также невысокой оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении «Эксперт РА».

Ограниченная оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка на российском рынке в сочетании с адекватными позициями на рынке драгоценных металлов и монет. Крупнейший бенефициар банка Сергей Докучаев одновременно выступает одним из владельцев золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), напоминают в агентстве. Негативно на рейтинговой оценке отражается слабая диверсификация активов с преобладанием низкодоходных вложений. Агентство также обращает внимание на специфику бизнес-модели банка, для которой характерны повышенные регулятивные риски в связи с интенсивным безналичным денежным оборотом по счетам клиентов.

Невысокий запас капитала банка сочетается с нестабильными показателями рентабельности. Негативно на оценке капитала отражается учет обеспечения в форме недвижимости для снижения фактических резервов на возможные потери. Банк демонстрирует приемлемые показатели рентабельности по итогам 2018 года (ROE по чистой прибыли — 6,3%), что во многом было достигнуто за счет доходов от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами. Вместе с тем рентабельность капитала за годовой период с 1 октября 2017-го составила менее 2% в связи с ростом отчислений в резервы и отрицательной переоценкой портфеля ценных бумаг.

Для банка характерна приемлемая диверсификация активов по объектам кредитного риска. Кредитный портфель клиентов формирует 24% активов и отличается невысоким качеством. Агентство отмечает невысокую отраслевую диверсификацию кредитного портфеля по юрлицам и ИП с преобладанием кредитов компаниям из сферы строительства и операций с недвижимостью.



В числе прочего в сообщении «Эксперт РА» говорится, что эффективность управления банком не может быть оценена как высокая исходя из нестабильных финансовых результатов его деятельности.