СК «АльфаСтрахование» составила рейтинг популярных стран среди россиян, которые отправятся в путешествие на 8 Марта по туристической путевке. На первом месте находится Италия (9,2%), на втором — Франция (4,8%), на третьем — Испания (4,7%). Велик спрос на поездки в Австрию (4,5%), Германию (4,3%), ОАЭ (3,9%), Грузию (3,7%).



Также в рейтинг 2019 года вошли два направления Юго-Восточной Азии: Таиланд (2,5%) и Вьетнам (2,4%). Кроме этого, 8,7% полисов медицинского страхования приобрели туристы, которые запланировали путешествие по России.

На 8 Марта в 2018 году первое место по популярности направлений у россиян также занимала Италия (8,3%), на втором месте была Грузия (5,1%), на третьем — Франция (5%). Четвертое место досталось Испании (4,9%), пятое — Германии (4,8%), шестое — Австрии (4,7%). Израиль и Турция, на которые приходилось в 2018 году 3,7% и 3% путешествующих соответственно, не попали в рейтинг 2019 года. Замыкали рейтинг 2018-го ОАЭ (2,8%). По России путешествовали 4,1% туристов.

Чаще всего в эти дни россияне обращались к страховщику с воспалительными заболеваниями дыхательных путей (29%) и различными травмами (27%): переломами, растяжениями, вывихами.