Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества 12 бывших руководителей МАСТ-Банка на сумму 13,1 млрд рублей, говорится в определении суда.

Заявление удовлетворено частично, так как АСВ просило арестовать имущество 21 экс-руководителя банка.

Обеспечительная мера непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, она соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами и обеспечивает соблюдение баланса интересов всех лиц, отметил арбитраж.

Это повторное заявление о принятии обеспечительных мер.

Девятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2018 года подтвердил отказ в ходатайстве АСВ об аресте имущества банкиров. Суд тогда заметил, что заявителем не представлено надлежащих доказательств в подтверждение своих доводов о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер. Доводы АСВ «имеют вероятностный характер, основаны на предположениях, вследствие чего не могут быть приняты судом во внимание».

Суд отказал АСВ в аресте имущества экс-руководства МАСТ-Банка на 13,1 млрд рублей Ходатайство было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании денежных средств с экс-руководителей организации.

Требование об аресте имущества было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании денежных средств с экс-руководителей организации. В ходе проверки обстоятельств банкротства было установлено, что в период с 1 июня 2013 года по 24 июня 2015-го контролирующими банк лицами были совершены сделки по замещению ликвидных активов МАСТ-Банка на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц. Кроме того, на протяжении указанного периода банк не принимал мер по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований.

Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности, считает АСВ.

Арбитражный суд Москвы 26 августа 2015 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом МАСТ-Банк.