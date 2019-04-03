Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам вместе с Центробанком обсуждают необходимость разработки законодательной инициативы о зачислении зарплат россиян через Систему быстрых платежей для борьбы с «зарплатным рабством». Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Николай Журавлев.

«Сегодня, несмотря на действующую норму закона, зачастую сотрудники по-прежнему попадают в зависимость от зарплатных проектов в своих организациях. Мы проработаем эту инициативу и определим, потребуются ли законодательные изменения, или для решения вопроса будет достаточно взаимодействия с мегарегулятором в рабочем порядке», — пояснил Журавлев, уточнив, что сенаторы проводят консультации по данному вопросу с ЦБ.

«Человек в своем мобильном приложении выбирает счет, на который ему нужно зачислять зарплату, и работодатель через Систему быстрых платежей зачисляет ему заработную плату. С ее помощью банки смогут конкурировать за зарплатные проекты», — подчеркнул Журавлев.



Разработанная ЦБ Система быстрых платежей (СБП) запущена с 28 февраля для всех клиентов банков-участников. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.