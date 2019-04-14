Смягчение меры пресечения для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не снизило настороженное отношение иностранного бизнеса к работе в России. Такое мнение выразил в ходе общения с журналистами глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в воскресенье.

«Дело Калви, конечно же, насторожило бизнес иностранный. Мы видим, что в этом году прямые иностранные инвестиции — низкие впервые за многие годы, и даже сокращаются. Можно считать, что частично это причина. Я приветствую ослабление меры пресечения, но до окончательного решения ситуация пока остается напряженной для бизнеса. Бизнес какие-то свои оценки уже сделал и, скорее всего, сейчас из-за перевода под домашний арест их не изменит», — сказал Кудрин.

Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля Басманный суд в минувший четверг освободил из СИЗО и поместил под домашний арест Калви.

Басманный суд Москвы 11 апреля освободил из СИЗО и перевел под домашний арест Калви и другого фигуранта дела — бывшего директора банка «Восточный» Алексея Кордичева. В пятницу тот же суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении Калви срока домашнего ареста на три месяца — до 14 июля.