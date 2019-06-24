Аналитики «Велес Капитала» рекомендуют инвесторам покупать акции «Роснефти», ожидая роста их стоимости до 563 рублей. На данный момент бумаги нефтяной компании торгуются на уровне 418 рублей. Как отмечает аналитик инвесткомпании Александр Сидоров, акции «Роснефти» сильно отстали от динамики сектора на фоне обострения ситуации в Венесуэле в марте 2019 года.

«Риск введения санкций со стороны Запада, а также возросшая вероятность списания Венесуэлой долга перед «Роснефтью» охладили интерес инвесторов к компании», — написал он в комментарии. С начала марта нефтегазовый индекс Мосбиржи прибавил 12%, тогда как акции «Роснефти» — 5%.

Как считают в «Велес Капитале», вероятность потерь «Роснефти» из-за списания долга Венесуэлы преувеличена. Тем более что его объем сокращается. По расчетам Сидорова, списание оставшегося долга в 1,8 млрд долларов будет стоить компании 2,6% ее капитализации. На данный момент стоимость «Роснефти» на Мосбирже оценивается в 4,42 трлн рублей.

Позитивной новостью для компании является сокращение долговой нагрузки и рост добычи углеводородов (на 3,4% в I квартале 2019 года). Также, напоминают в инвесткомпании, в конце мая «Роснефти» удалось отстоять в споре с Минфином льготы по НДПИ для Приобского месторождения, которые, по оценке министерства, составят 460 млрд рублей в течение десяти лет. «Это не последний случай предоставления льгот, и будущие вычеты для других месторождений приведут к росту котировок», — считает Сидоров.

Сдерживающим фактором для акций «Роснефти» остаются напряженные отношения между Россией и США из-за Венесуэлы. Объявленная программа выкупа акций объемом 2 млрд рублей пока также не реализована. Впрочем, отмечают в «Велес Капитале», это не самый плохой вариант: погашение акций сократит free float с 11% до 8%, что чревато резким снижением ликвидности и выпадением из индексов. Также, по расчетам аналитиков инвесткомпании, по итогам 2019 года выплаты по акциям «Роснефти» могут составить 22,9 млрд рублей, что соответствует дивидендной доходности 5,5%, тогда как в среднем у нефтегазового сектора этот показатель — 7,5%.