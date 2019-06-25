Федеральная антимонопольная служба РФ отказала в удовлетворении ходатайства Государственной Транспортной Лизинговой Компании о покупке другого игрока лизингового рынка — Brunswick Rail. Об этом сообщается во вторник на сайте ФАС.

Как поясняется в сообщении антимонопольного ведомства, «усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой/операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции».

«ГТЛК как институту развития рекомендовано использовать ограниченные бюджетные ресурсы на лизинг новых вагонов, добавляющих предложение на сети и способствующих сокращению дефицита провозных мощностей, а не на скупку б/у вагонов и частных компаний на вторичном рынке», — говорится в сообщении ФАС России.

Кроме того, антимонопольщики предписали ГТЛК «обратить самое строгое внимание на недопустимость сдачи вагонного парка в аренду конечным грузоотправителям через длинную цепочку посредников, использование которой приводит к удвоению цен на услуги по предоставлению вагонов для экономики».

ГТЛК подумала и покупает Brunswick Застопорившаяся было сделка, в ходе которой Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) купит Brunswick Rail, все же движется к закрытию — по данным источников «Коммерсанта», в ФАС подано соответствующее ходатайство. Тот факт, что ГТЛК собирается купить Brunswick за 24—29,8 млрд руб., то есть минимум в 10 раз дороже, чем та была приобретена текущим акционером Ильей Беляевым в начале 2017 года, источники «Коммерсанта» и эксперты объясняют высокой оценкой парка компании, который находится в ее собственности, и синергетическим потенциалом.

СМИ ранее сообщали, что сделка по покупке Brunswick Rail уже была одобрена советом директоров ГТЛК. Газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала, что банк ВТБ уже согласился выделить ГТЛК деньги на это приобретение. ГТЛК первоначально собиралась создавать свой операторский дивизион, сделав ряд покупок, в том числе купив Первую тяжеловесную компанию. Но этого не произошло, и госкомпания решила ограничиться сегментом операционного лизинга и покупкой Brunswick Rail, указывало издание. Готовность ГТЛК купить Brunswick за 24—29,8 млрд рублей, то есть минимум в десять раз дороже, чем компания была приобретена текущим акционером Ильей Беляевым в начале 2017 года, источники «Коммерсанта» и эксперты объясняли высокой оценкой парка в собственности покупаемой компании и синергетическим потенциалом.

Позже во вторник, 25 июня, агентство «Прайм» сообщило со ссылкой на пресс-службу ГТЛК, что компания не получала отказ ФАС на ходатайство о покупке Brunswick Rail. «ПАО «ГТЛК» подало ходатайство (на покупку Brunswick Rail. — Прим. «Прайма») в ФАС России 17 мая 2019 года. В данный момент ПАО «ГТЛК» готовит дополнительные материалы по запросу ФАС России. Срок предоставления материалов — 28 июня 2019 года. Официального письма об отказе в ходатайстве ПАО «ГТЛК» не получало», — сказали в пресс-службе лизинговой компании.

