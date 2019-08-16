Арбитражный суд Москвы назначил на 10 сентября рассмотрение заявления ЦБ о принудительной ликвидации банка «Жилкредит», сообщили РАПСИ в суде.

Лицензии на осуществление банковских операций банк лишен 19 июля.

Как отметил ЦБ, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами в связи с потерей ликвидности, вызванной взысканием крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения. Расходы также привели к значительному снижению капитала и к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Также «Жилкредит» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

По информации регулятора, основным активом банка было труднореализуемое непрофильное имущество.