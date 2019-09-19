Почта Банк снизил ставки по вкладам на 0,2 процентного пункта.

Доходность депозита «Почтовый» (на 367 дней) составит 6,1% годовых, а вклада «Капитальный» (на 181, 367 и 546 дней) — 5,8—6,1% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

«Новый максимум» (от 100 тыс. рублей на 181 день) оформляется под 6,6% годовых.

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Накопительный» (от 5 тыс. рублей на 367 дней) привлекается под 5,7% годовых. Проценты ежеквартально капитализируются.

По вкладу «Доходный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) процентные ставки составляют 5,6—5,8% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладам «Почтовый», «Капитальный», «Новый максимум» и «Доходный» дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 10 календарных дней, а по вкладу «Накопительный» — в течение всего срока действия депозита.