Капитальный
Почта Банк,
Почта Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 416 ₽
Ставка
7,25%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|546 дней
|от 50 000 ₽
|7,05
|7,15
|7,25
|от 500 000 ₽
|7,05
|7,15
|7,25
|от 3 000 000 ₽
|7,05
|7,15
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 10 календарных дней с даты заключения договора вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;* при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;* к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитальный» в 1570 городах России
189 555
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитБазовая ставка 7,75% + 0,25 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 8% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Почтовый
|7,15
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|6,85
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,75
|5 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть