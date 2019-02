Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1993 году предприятиями связи Пермского региона в форме закрытого акционерного общества. На протяжении длительного периода времени основным акционером и клиентом банка выступала компания ОАО «Уралсвязьинформа». В 2006 году осуществлена сделка по реализации за 45,8 млн рублей 68,43% акций банка ПАО «АКБ «Связь-Банк», который, в свою очередь, с 2008 года находится в собственности государственной корпорации «Внешэкономбанк» (ВЭБ)*. В феврале 2005 года кредитная организация присоединилась к системе обязательного страхования вкладов физических лиц.

До 31 декабря 2015 года акционерами банка выступали ОАО «АКБ «Связь-Банк» (96,78%), Виктор Саначев (1,26%), миноритарии (1,96%). После этой даты в состав акционеров входили исключительно физические лица.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации выступают Анатолий Крупнов, Сергей Леонов, Мария Пятышева, Алексей Рейдик, Елена Теплинская, Сергей Хорошилов (по 9,67% акций у каждого), Алексей Фомин, Александр Анисимов, Алексей Жаров, Денис Смирнов и Алексей Ясаков (по 7,75%), Виктор Саначев (1,26%), Владимир Рыбакин (0,7%).

Сеть банка представлена головным офисом в Перми, семью дополнительными офисами и 16 операционными кассами вне кассового узла. Все отделения банка расположены в крупных населенных пунктах Пермской области. Среднесписочная численность персонала банка в первом полугодии 2018 года составляла 144 сотрудника (за аналогичный период 2017 года — 152 сотрудника). Банк располагает собственной сетью банкоматов и терминалов, насчитывающей шесть единиц оборудования по выдаче денежных средств и обслуживанию пластиковых карт. Кроме того, банк привлекает сеть устройств банков-партнеров для обслуживания своих карт на льготных условиях.

Частным лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, потребительские кредиты и автокредитование, ипотечное кредитование, линейку вкладов в рублях, депозиты в иностранной валюте, эмиссия и обслуживание пластиковых карт системы MasterCard, денежные переводы без открытия счета (Blizko, UNIStream, Western Union, «Золотая Корона»), оплату услуг.

Юридическим лицам доступны РКО, кредиты, депозиты, инкассация, обмен валюты, операции с ценными бумагами и пр. На 1 июля 2018 года банком было открыто 1 563 счета по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,4% (или 5,2 млн рублей), составив 1,4 млрд рублей на 01.08.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 58,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 56,4% до 58,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 20,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 13,8% до 12,4%, при этом их номинальный объем сократился на 20,5 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.08.2018 составил 379,5 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3,2% (или 11,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 27,4% и 72,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 28% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 59,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.08.2018 составляют 83,2% и 16,8% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 57,3% до 59,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 30,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 25,2% до 23,5%, при этом их номинальный объем сократился на 25 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 12,7% до 11,8%, при этом их номинальный объем сократился на 12 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 826,2 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 30,6 млн рублей (или 3,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 67,6%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 88,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 0,5% до 0,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 2,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,5 млрд рублей (178,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.08.2018 составляет 325 млн рублей, из которых 200 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 18,7 млн рублей. По итогам семи месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 14,2 млн рублей.

Наблюдательный совет: Владимир Рыбакин (председатель), Татьяна Белослудцева, Владимир Лебедев, Вячеслав Давыдкин, Любовь Варзакова.

Правление: Татьяна Белослудцева (председатель), Владимир Лебедев, Виктор Губин, Алена Махлай.

* «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ) — государственная корпорация с особым статусом, банк не имеет лицензии. Выполняет ряд важных локальных и международных государственных задач в финансовой сфере. Полностью контролируется правительством РФ (в числе его функций — управление внешним госдолгом).

Группа ВЭБ объединяет российские Связь-Банк, Росэксимбанк, КБ «Глобэкс»), белорусский Белвнешэкономбанк и украинский Проминвестбанк, лизинговую российскую компанию (ВЭБ-Лизинг) и другие отечественные и зарубежные компании. Основными целями деятельности ВЭБ являются инвестирование в приоритетные сферы экономики, содействие привлечению иностранных инвесторов, осуществление финансовой поддержки экспортно-импортной политики.

