Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Особые условия оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России» Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 10 календарных дней с даты заключения договора вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;

при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом«Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;

к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 11:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.