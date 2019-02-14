Доходный
Почта Банк,
Почта Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
34 426 ₽
Ставка
6,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 500 000 ₽
|6,85
|от 3 000 000 ₽
|6,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России»
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 10 календарных дней с даты заключения договора вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
- +0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;
- при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом«Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;
- к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1570 городах России
71 326
Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
- Адрес
- 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
- ОГРН
- 1023200000010
- Сайт
- www.pochtabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 550-07-70 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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