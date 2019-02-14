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Доходный

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
34 426
Ставка
6,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 500 000 ₽ 6,85
от 3 000 000 ₽ 6,85
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Особые условия
  • оформление вклада осуществляется во всех отделениях Банка, кроме отделений почтовой связи ФГУП «Почта России»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 10 календарных дней с даты заключения договора вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • +0,25 п.п. при оформлении через Почта Банк Онлайн;
  • при открытии/пролонгации вклада клиентом, имеющим Сберегательный счет с тарифным планом«Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер»;
  • к действующему вкладу с даты переключения на тарифный план «Активный»/«Зарплатный»/«Пенсионный»/«Зарплатный пенсионер» по Сберегательному счету
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 11:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1570 городах России
71 326
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Справочная информация
ПАО «Почта Банк»
Адрес
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
ОГРН
1023200000010
Сайт
www.pochtabank.ru
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Телефоны
8 800 550-07-70 — единая справочная служба

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