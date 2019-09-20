Азиатско-Тихоокеанский Банк снизил ставки по рублевым депозитам. Доходность депозита «Сохрани» (от 5 тыс. рублей, на 31, 92, 182, 367, 731, 1 098 дней) составит 5—6,3% (ранее — 5,7—7%), а «Копилка!» (от 50 тыс. рублей, на 500 дней) — 6—6,3% годовых (вместо 6,7—7,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Накопи» (от 5 тыс. рублей на 182, 367, 731, 1 098 дней) открывается под 4,9—6% годовых (прежде — под 5,4—6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Управляй» (от 1 тыс. рублей на 182 и 367 дней) привлекается под 4,2—5,2% годовых (вместо 4,9—5,9%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно все вклады, кроме «Сохрани».