Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Ланта-Банка до уровня «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Понижение рейтинга банка обусловлено ухудшением его операционной эффективности и ростом чувствительности банка к регулятивным рискам. Кроме того, влияние на рейтинг оказывают ограниченная оценка рыночных позиций, слабая позиция по капиталу, удовлетворительное качество активов и профиль фондирования, а также невысокая оценка корпоративного управления», — говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, несмотря на рост нормативов достаточности собственных средств банка (на 1 августа 2019 года Н1.0 равнялся 14,5%, Н1.2 — 10% против Н1.0, равного 11,7%, Н1.2 — 7,5% на 1 января 2019-го), устойчивость капитала к реализации рисков остается на невысоком уровне (на 1 августа 2019-го запас капитала по нормативу Н1.2 позволяет выдерживать обесценение около 5,6% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств).

Для Ланта-Банка характерна приемлемая диверсификация активов по объектам кредитного риска: крупные кредитные риски составили порядка 18% нетто-активов на 1 августа 2019-го.

