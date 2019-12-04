Почти половину всего совокупного богатства России составляет человеческий капитал — 46%. Такие данные приводит Всемирный банк в специальном докладе «Насколько богата Россия?». Хотя это относительно много для сырьевой державы, до среднего показателя развитых стран еще очень далеко. Чтобы догнать развитые экономики по этому показателю, стране потребуется от 50 до 100 лет, подсчитали аналитики.



Доля человеческого капитала в богатстве страны намного меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — 70%. Произведенный капитал в этих государствах в среднем составляет 28% совокупного богатства, природный — лишь 3%, чистые иностранные активы — минус 1%.



Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около 100 тыс. долларов против 500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).



«При нынешних темпах для того, чтобы догнать другие страны, России потребуется почти 100 лет», — отмечается в докладе. Если ежегодный прирост человеческого капитала достигнет среднего темпа 2000—2017 годов, потребуется около 50 лет.

В России целесообразно проводить политику, последовательно направленную на увеличение доли человеческого капитала в структуре национального богатства и на повышение отдачи от накопленного человеческого капитала, пишут экономисты Всемирного банка.



Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях». Например, доля рабочей силы с высшим образованием в России выше, чем в ОЭСР, а качество образования, измеряемое с помощью стандартных тестов, соответствует уровню ОЭСР. Кроме того, российские женщины «давно опередили мужчин в доступе к университетскому образованию», отмечается в докладе.