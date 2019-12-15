Русфинанс Банк проводит в декабре 2019 года новогоднюю акцию «Кредитные каникулы» для покупателей новых автомобилей Mazda CX-5. Поклонникам японского кроссовера предлагается не платить первый платеж по автокредиту без увеличения суммарного срока кредитного договора, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предложение действует для покупки Mazda CX-5 по кредитной программе «Mazda Кредит», реализуемой Русфинанс Банком.

«Русфинанс Банк предлагает клиентам новую акцию, а именно возможность отложить на месяц первый платеж по кредиту при покупке Mazda CX-5», — прокомментировал начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинанс Банка Павел Самойлов.