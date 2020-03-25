Федеральная антимонопольная служба России получила более 600 обращений граждан о росте цен на продукты питания, средства защиты от вируса, а также по вопросам отсутствия в отдельных торговых сетях ряда социально значимых продуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

«В ФАС России и ее территориальные органы продолжают поступать обращения граждан по вопросу стоимости продуктов питания и средств защиты от вирусов, а также по вопросам отсутствия в отдельных торговых сетях ряда социально значимых продуктов… Всего с 17 по 24 марта 2020 года только в центральный аппарат ФАС России поступило более 600 обращений граждан», — сказали в ведомстве.

Большинство обращений касаются изменения цен на продукты питания (гречневую крупу, рис, сахар-песок, мясо, геркулес, хлеб, мясо курицы, молоко, соль, манную крупу, макароны, горох, фасоль, подсолнечное масло), туалетную бумагу, отметили в ФАС.

Наибольшее количество обращений граждан поступило из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также обращения поступали из Кемеровской, Белгородской, Самарской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской, Волгоградской, Томской областей, Тувы, Татарстана, Башкирии, Чувашии, Мордовии, Ставропольского, Красноярского, Алтайского и Пермского краев.

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые продукты Особое внимание будет уделено хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, а также ряду овощей и фруктов.

В ФАС подчеркнули, что начиная с 22 марта антимонопольная служба и ее территориальные органы ежедневно мониторят стоимость социально значимых продуктов питания путем непосредственной фиксации цен в магазинах сетевой торговли.



Все поступившие обращения граждан ФАС России рассматривает в пределах установленных полномочий, указали в ведомстве. При обнаружении значительных изменений цен как в розничной сети, так и со стороны оптовых поставщиков антимонопольный орган проанализирует обоснованность таких изменений и в случае нарушения антимонопольного законодательства примет соответствующие меры, подчеркнули в ФАС.