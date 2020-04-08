Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредита на покупку квартир, строящихся с использованием проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ, говорится в релизе финучреждения. Так, размер первоначального взноса снижен до 10% от стоимости приобретаемой квартиры.



Максимальный размер кредита увеличен до 50 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 30 млн рублей — в других субъектах России.

Ипотечный кредит на первичном рынке в Банке ДОМ.РФ можно оформить по ставке от 7,8%. Минимальная ставка доступна для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ и при сумме кредита от 3 млн рублей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкая ставка распространяется на кредиты от 5 млн рублей, а для Москвы и Московской области — от 8 млн рублей. Максимальный срок кредита — 30 лет.

Платежи по кредиту можно внести без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кешбэк 5% на товары категорий «Дом» и «АЗС». До 30 апреля повышенный кешбэк также начисляется на онлайн-покупки, включая доставку еды, доступ к онлайн-курсам, чтение онлайн-книг, просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах, онлайн-игры, напомнили в банке.