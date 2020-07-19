Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Клиенты Сбербанка смогут приобретать товары в кредит, который можно будет оформить на кассе магазина. Сервис уже доступен более чем в 1 тыс. российских магазинах. Для оформления такого кредита необходимо сообщить о своем желании на кассе, которая подключена к сервису «Покупай со Сбербанком». Для оформления кредита потребуется банковская карта Сбербанка.



Альфа-Банк запустил голосовую биометрию в кол-центре для частных клиентов. Чтобы начать пользоваться преимуществами голосовой биометрии, клиент должен подписать согласие на обработку биометрических данных. Это можно сделать как лично в любом отделении банка, так и удаленно, через мобильное приложение.

В московских офисах банка «Русский Стандарт» теперь доступны отправка и получение трансграничных денежных переводов по всему миру через систему Western Union. Для получения денежного перевода также нужно иметь при себе действующее удостоверение личности. Доступную валюту выплаты перевода можно проверить у представителя банка в отделении.

​В «ВТБ Онлайн»​ доступна покупка биржевых инвестиционных фондов Клиенты ВТБ смогут приобрести БПИФ в рублях, долларах или евро.

Зарплатные клиенты банка «Зенит» могут подать заявку на потребительский кредит и узнать статус решения в мобильном приложении «Зенит Онлайн». Также банк планирует запустить онлайн-подписание документов на реструктуризацию и онлайн-выдачу кредита.

МТС Банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Теперь клиентам банка стали доступны мгновенные переводы по номеру телефона в другие банки, подключенные к системе, в мобильном приложении «МТС Деньги». КС Банк также подключился СБП. Переводы до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.



«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Новая версия «Биометрии» самостоятельно создает ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске «Биометрии» компания «Ростелеком» предлагает пользователю сыграть в небольшую игру.

Клиенты системы UNIStream теперь могут переводить деньги на банковские счета в 27 странах Евросоюза и Швейцарии. Переводы осуществляются по системе SEPA: чтобы отправить деньги, достаточно знать международный номер банковского счета (IBAN) и имя получателя.