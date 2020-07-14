Клиенты системы UNIStream теперь могут переводить деньги на банковские счета в 27 странах Евросоюза и Швейцарии, сообщает пресс-служба компании. Переводы осуществляются по системе SEPA: чтобы отправить деньги, достаточно знать международный номер банковского счета (IBAN) и имя получателя.



«Используя сервис, можно перевести деньги в евро на счет в банке физическому лицу, а также оплатить любые услуги в Европе, например, внести оплату за обучение, лечение, приобретение товаров. Для оплаты услуг и товаров достаточно предъявить счет или договор. Срок выполнения перевода составляет от 15 минут до одного дня. Комиссия за переводы составляет от 10 евро», — говорится в релизе.

SEPA-переводы можно отправить из любого пункта UNIStream в собственной сети. Переводы доступны в Австрии, Бельгии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Франции, Финляндии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Латвии, Литве, Португалии, Румынии, Испании и других странах ЕС.

