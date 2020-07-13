МТС Банк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь клиентам банка стали доступны мгновенные переводы по номеру телефона в другие банки, подключенные к системе, в мобильном приложении «МТС Деньги».

«Основное преимущество сервиса на базе СБП: не нужно указывать реквизиты счета или номер карты получателя, зачисление средств происходит мгновенно. При переводах на сумму до 100 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается. Кроме того, в рамках запуска МТС Банк не будет взимать с клиентов комиссию за перевод суммы свыше 100 тыс. рублей до 1 августа 2020 года», — говорится в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом, действующим клиентам — физическим лицам необходимо обновить мобильное приложение «МТС Деньги» на операционных системах iOS или Android. Для перевода денег отправитель выбирает в разделе «Переводы» мобильного приложения «МТС Деньги» функцию «По номеру телефона», далее указывает номер телефона получателя, банк получателя и сумму перевода. Если получатель перевода ранее уже устанавливал банк по умолчанию в СБП, то эта информация будет отражена для отправителя. Если получатель ранее не устанавливал банк по умолчанию, отправителю необходимо выбрать его из списка банков — участников СБП.



Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная — 600 тыс. рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц — 1,5 млн рублей.



Мобильное приложение «МТС Деньги» доступно в App Store и Google Play.