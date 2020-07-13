В московских офисах банка «Русский Стандарт» теперь доступны отправка и получение трансграничных денежных переводов по всему миру через систему Western Union, говорится в совместном релизе компаний.

«Все, что потребуется для отправки перевода, — обратиться в ближайший офис банка «Русский Стандарт», подключенный к системе Western Union, с действующим паспортом или иным документом, подтверждающим личность. Перевести денежные средства можно в рублях и долларах США. Помимо этого, участники программы лояльности My WU могут обменивать накопленные баллы за отправленные переводы на скидку до 50% на плату за перевод. После совершения перевода отправителю будет выдана квитанция с контрольным номером денежного перевода, который следует сообщить получателю», — отмечается в сообщении.

Для получения денежного перевода также нужно иметь при себе действующее удостоверение личности. Доступную валюту выплаты перевода можно проверить у представителя банка в отделении.