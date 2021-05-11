Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Ланта-Банка на уровне «B-(RU)» со «стабильным» прогнозом. Сообщение об этом опубликовано на днях на сайте агентства.

Как поясняется, кредитный рейтинг Ланта-Банка «обусловлен умеренно низким бизнес-профилем, низкими оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности».

«По сравнению с другими рейтингуемыми лицами банк обладает низким уровнем кредитоспособности», — отмечается в релизе.

В числе прочего там указано, что Ланта-Банк, несмотря на невысокую рыночную позицию, является одним из лидеров на рынке драгоценных металлов и коллекционных монет и одним из ведущих поставщиков драгметаллов для пополнения золотовалютных резервов РФ. Ланта-Банк активно размещает средства в зарубежных банках и финансирует предприятия МСП за счет привлечения клиентских средств, значительная часть которых приходится на связанные стороны.

Умеренно низкий бизнес-профиль обусловлен занимаемыми банком позициями и невысокой оценкой его стратегии.

АКРА оценивает позицию Ланта-Банка по капиталу как критическую ввиду невысоких нормативов достаточности капитала (значение норматива Н1.2 на 1 апреля 2021 года составляло 9,2% при среднем значении в течение последних 12 месяцев 8,6% и пороговом значении 6%) и отрицательного значения коэффициента усредненной генерации капитала, что обусловлено значительным убытком по итогам 2019 года (основная причина — значительное досоздание резервов по кредитному портфелю). Операционная эффективность находится ниже среднего уровня по группе сопоставимых банков.

Критическая оценка риск-профиля Ланта-Банка обусловлена низким качеством кредитного портфеля, доля проблемной и потенциально проблемной задолженности в котором на 30 июня 2020 года составляла 25,5% (покрытие резервами по МСФО не более 40%), а концентрация на десяти крупнейших группах заемщиков превышала 40% кредитов. При этом доля кредитов компаниям высокорискованных отраслей составляла 1,3 основного капитала. Кроме того, негативное влияние на оценку риск-профиля оказывают значительный объем непрофильных активов на балансе банка (около двух третей основного капитала) и повышенный объем рыночного риска, уровень которого волатилен. Значительную часть активов составляют денежные средства и их эквиваленты, включая драгоценные металлы, а также требования к банкам, доходность по которым минимальна.



Кредитный рейтинг банка учитывает возможность получения им поддержки со стороны акционера, что выражается в добавлении одной ступени к оценке собственной кредитоспособности кредитной организации («ccc»).