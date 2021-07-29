Более половины страховых компаний планируют вновь нарастить продажи продуктов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) даже на фоне действующих со стороны ЦБ ограничений, пишет РБК . Такие выводы содержатся в обзоре рынка страхования в России, который подготовила консалтинговая компания KPMG. Тот факт, что более половины опрошенных хотят нарастить такие продажи, может говорить об адаптации рынка ИСЖ к новым условиям и продуктивном диалоге между игроками и регулятором, считают авторы исследования.

Сейчас основной фокус продаж страховщиков направлен на накопительное страхование жизни (НСЖ), отметила старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Любарская. О планах наращивать продажи НСЖ заявили все опрошенные участники рынка. Внимание регулятора к ИСЖ послужит стимулом для страховой отрасли сделать продукт более привлекательным и прозрачным для клиента, пояснила руководитель практики по работе со страховыми компаниями KPMG в России и СНГ Юлия Темкина. Она допускает, что в первый момент после введения нового регулирования возможно временное снижение продаж, так как страховщикам и посредникам нужно будет адаптироваться к новым условиям.

Согласно опросу KPMG, стимулировать спрос на ИСЖ 63% респондентов планируют за счет расширения инвестиционных возможностей полисов — через инвестирование в более широкий перечень финансовых инструментов и предложение более гибких и динамических инвестиционных стратегий. Те же 63% страховщиков планируют предложить гарантированную доходность на всю сумму премии, половина опрошенных задумались о снижении своих расходов на привлечение новых клиентов и удержание старых, в результате чего должна повыситься инвестиционная доходность для клиента.

АКРА: российский рынок страхования жизни обладает огромным потенциалом роста Отношение суммы премий по страхованию жизни к ВВП в России по итогам 2020 года находилось на уровне 0,4% при среднемировом показателе выше 3%. На российском рынке преобладают инвестиционное и кредитное страхование жизни (ИСЖ и КСЖ соответственно), что нехарактерно для развитых рынков. Фактически российский рынок страхования жизни в настоящее время находится на начальном этапе развития и обладает значительным потенциалом роста. Такие выводы представлены в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства «Рынок страхования жизни: как раскрыть потенциал?» .

Для роста привлекательности ИСЖ 38% страховщиков планируют организовать выплаты купонных платежей, 25% — предложить дополнительные покрытия и встроенные продукты (телемедицина, страхование от несчастных случаев, критических заболеваний и т. д.), 13% — предложить продукты с рассроченными платежами премии.

По мнению Любарской, дальнейшая динамика продаж ИСЖ будет зависеть от того, в каком варианте и с какими параметрами (доходность, минимальные выплаты, период охлаждения) вступят в силу требования ЦБ. Представитель Центробанка сообщил, что «регулятор продолжает обсуждать меры, которые позволят исключить недобросовестные практики по введению потребителей в заблуждение» при продаже ИСЖ и НСЖ.