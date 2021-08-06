ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник, заявил глава банка Андрей Костин в интервью Handelsblatt.

Структура ВТБ в конце июня инвестировала в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп», производящий в том числе вакцины против коронавируса, выкупив у АФК «Система» 11,2% компании за 7 млрд рублей.

Костин заявил, что у группы нет цели стать участником фармацевтического рынка. «Мы покупаем только для того, чтобы потом продать», — заявил он.

«АФК «Система» — наш очень хороший клиент. Они узнавали у нас, не хотим ли мы купить долю и помочь им в развитии бизнеса. Мы также, например, рассматриваем возможность приобретения частной сети клиник. Они сыграли очень важную роль в борьбе с коронавирусом в России, но развиваются не только благодаря ковиду», — сказал глава ВТБ.

Сектор медицинских услуг в РФ в последние годы активно растет, в 2021 году в нем появилась вторая частная публичная компания — к сети «Мать и дитя» Марка Курцера присоединился Европейский медицинский центр, совладельцы которого в рамках IPO продали акции на 500 млн долларов. Своя сеть клиник — «Медси» — есть и у «Системы».