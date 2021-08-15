Большинство россиян (82%) готовы переехать в другой город страны и мира ради более высокооплачиваемой работы. Таковы результаты опроса сервиса «Работа.ру».



По мнению 61% опрошенных жителей России, самую высокую зарплату можно получать в Москве. Еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург. По 2% участников исследования рассказали, что могли бы получать наивысший доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке. Еще по 1% респондентов отметили Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Хабаровск.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали зарубежные города или города севера России (Мурманск, Магадан, Анадырь и др.).

Наиболее высокие зарплатные ожидания от работы в выбранном городе у работников сферы IT и телекома — в среднем 146,3 тыс. рублей в месяц. На втором месте ожидания соискателей в строительстве — 141,7 тыс. рублей в месяц. Почти на 10 тыс. рублей меньше хотели бы получать сотрудники отрасли маркетинга, рекламы и PR, расположившиеся на третьем месте по зарплатным ожиданиям, — 132 тыс. рублей в месяц.

В большинстве сфер жители России хотели бы зарабатывать 120—130 тыс. рублей в месяц: работники отрасли банков, финансов и инвестиций — 128,9 тыс. рублей, медицины — 126,4 тыс. рублей, производства и промышленности — 126,2 тыс. рублей, продаж — 124,2 тыс. рублей, дизайна и творчества — 123,5 тыс. рублей, транспорта и логистики — 122,7 тыс. рублей.

Работники отрасли образования ожидают зарплаты в 117,4 тыс. рублей в месяц, ресторанов и кафе — 105,4 тыс. рублей в месяц, ретейла — 102,8 тыс. рублей в месяц, а охраны — 90,5 тыс. рублей в месяц.