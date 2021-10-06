Финансовым организациям упростили доступ к Системе быстрых платежей: банковские агенты (например, Robokassa или QIWI) получили возможность подключать своих клиентов-юрлиц к СБП для приема средств, пишут «Известия» со ссылкой на НСПК. Представители платежных агентов сообщили, что уже начали реализацию сервиса.

Минэкономразвития: 10 тыс. компаний получат компенсацию за прием платежей через СБП Первым 10 тыс. компаний малого бизнеса, которые в июле и августе 2021 года осуществили расчеты через Систему быстрых платежей, полностью вернут уплаченную ими комиссию. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В сентябре банковские платежные агенты, осуществляющие операции агрегаторов и не являющиеся участниками СБП, получили возможность зарегистрироваться в качестве агентов торгово-сервисных предприятий. Это позволяет их клиентам-юрлицам подключить прием средств по QR-кодам, а также по платежным ссылкам. Такая возможность реализована и успешно протестирована, сообщили в НСПК (выступает клиринговым центром СБП). Ее представитель уточнил, что уже несколько компаний рассматривают возможность реализации нового функционала.

Агентская схема — еще один удобный канал для торгово-сервисных предприятий, который был реализован по запросу участников рынка, заявили в ЦБ, уточнив, что выбор канала подключения — напрямую через свой банк или по агентской схеме — остается за торговой точкой в зависимости от ее бизнес-модели или модели работы площадки, через которую она реализует свои товары и услуги.

По данным регулятора на 1 сентября, в России действует 45 банковских платежных агентов, осуществляющих операции агрегаторов. В их число входят, например, QIWI, «Почта России», ЮMoney (в экосистеме «Сбера»), RoboKassa, PayAnyWay, Tickets.ru.

В агрегаторе «СДЭК Финанс», который в том числе обслуживает одноименную службу доставки, сообщили, что разворачивают прием наложенного платежа и оплату услуг через СБП по всей сети пунктов выдачи заказов и у курьеров. Вопрос подключения сторонних торговых точек сейчас находится в финальной стадии отладки, уточнили в компании. Ведут разработку функционала в CloudPayments, рассказал его представитель, уточнив, что продемонстрировать технологию планируется в ближайшее время. Внедрять функционал также собираются в QIWI.

В крупнейших банках, которые уже реализовали платежи через СБП для клиентов-юрлиц, поддерживают присоединение новых игроков к системе. Популярность технологии среди торговых точек отмечают в ПСБ, МТС Банке, Райффайзенбанке, крымском РНКБ. С момента запуска функционала было проведено около 4,6 млн платежей на 25 млрд рублей, подсчитали в Центробанке. Там уточнили, что в сентябре россияне совершили 1,4 млн таких операций на 7 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели августа более чем в два раза. СБП позволяет бизнесу экономить на обработке безналичных платежей: комиссии в сервисе ЦБ не превышают 0,7%, тогда как банковский эквайринг обычно обходится в 2—2,5%.