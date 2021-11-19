Греф: СберБанк надеется получить регистрацию платформы для выпуска цифровых финансовых активов

СберБанк надеется до конца года получить регистрацию от ЦБ своей платформы для выпуска цифровых финансовых активов, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы находимся в постоянном контакте с Центральным банком, обсуждаем разные моменты. Нам очень хочется верить, что до конца текущего года регистрация состоится», — прокомментировал ситуацию с платформой глава СберБанка.

Греф также отметил, что СберБанк доволен результатом размещения «зеленых» облигаций, будет наращивать их объемы в следующем году.

«Зеленые» облигации — это очень хороший результат, мы очень довольны и будем, конечно, не только продолжать, но и наращивать. У нас значительно больший объем финансирования в следующем году, поэтому мы будем наращивать размещение облигаций «зеленого» финансирования», — сказал Греф журналистам.

Ранее о создании «Сбером» платформы для выпуска цифровых финансовых активов сообщал зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, на первом этапе банк планирует выпуск и оборот на ней только собственных активов, а затем намерен допустить и других эмитентов, говорил он журналистам в сентябре.