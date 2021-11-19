Все новости

Греф: СберБанк надеется получить регистрацию платформы для выпуска цифровых финансовых активов

07.12.2021 14:35
1 321
Время прочтения: 1 минута
Источник
Прайм
Темы
СберБанк

СберБанк надеется до конца года получить регистрацию от ЦБ своей платформы для выпуска цифровых финансовых активов, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Мы находимся в постоянном контакте с Центральным банком, обсуждаем разные моменты. Нам очень хочется верить, что до конца текущего года регистрация состоится», — прокомментировал ситуацию с платформой глава СберБанка.

Греф также отметил, что СберБанк доволен результатом размещения «зеленых» облигаций, будет наращивать их объемы в следующем году.

«Зеленые» облигации — это очень хороший результат, мы очень довольны и будем, конечно, не только продолжать, но и наращивать. У нас значительно больший объем финансирования в следующем году, поэтому мы будем наращивать размещение облигаций «зеленого» финансирования», — сказал Греф журналистам.

Ранее о создании «Сбером» платформы для выпуска цифровых финансовых активов сообщал зампред правления банка Анатолий Попов. По его словам, на первом этапе банк планирует выпуск и оборот на ней только собственных активов, а затем намерен допустить и других эмитентов, говорил он журналистам в сентябре.

Глава СберБанка Герман Греф подверг критике метавселенную, которую пытается построить основатель Facebook Марк Цукерберг. Пока в мире нет ни одной настоящей метавселенной, сказал он на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021.

 07.12.2021 11:44

Горячая линия

Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021
Страховой полис в рассрочку. FinTok
Страховой полис в рассрочку. FinTok
19.11.2021

Материалы по теме

НРА присвоило Фора-Банку рейтинг «В+|ru|»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей при спросе в 53,4 млрд рублей
Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря
ВТБ с 9 декабря повысит ставки по ипотеке