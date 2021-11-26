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ПСБ запускает цифровую карту для розничных клиентов

08.12.2021 11:46
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Промсвязьбанк

Промсвязьбанк начал эмиссию цифровых дебетовых карт для действующих розничных клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Цифровая карта является полнофункциональной банковской картой в онлайн-формате и обладает всеми привилегиями стандартной дебетовой карты в зависимости от выбранного тарифа. Существенное преимущество цифровой карты в отличие от ее пластикового носителя — это мгновенный выпуск и возможность пользоваться картой через несколько минут после ее заказа», — говорится в релизе.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ, выбрав один из предложенных тарифов дебетовой карты. Как уточняется, банк выпустит карту моментально, и она сразу станет доступна для добавления и использования в электронных кошельках Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и др. С помощью карты также можно совершать покупки в магазинах с помощью смартфона, оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.

Цифровая карта является полным аналогом пластиковой по своему функционалу и дополнительным возможностям, она выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию, отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

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