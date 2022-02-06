ТКБ выпустил флагманский продукт в дебетовой линейке карт

Транскапиталбанк выпустил дебетовую «ТКБ.Карту». Как пояснили в кредитной организации, новый флагман в линейке дебетовых карт платежной системы Visa объединил в себе наиболее популярные плюсы, а также бонусы, которые раньше были в отдельных карточных продуктах банка.



Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Можно также выпустить две дополнительные карты для себя или близкого человека.

Одним из главных преимуществ «ТКБ.Карты» в банке называют начисление процентов на остаток: 5% рублями на ежедневный остаток до 300 тыс. рублей включительно.

Кроме того, начисляется кэшбэк за покупки:

5% бонусными рублями в категориях с повышенным кэшбэком: «Развлечения», «Красота», «Авто», «Путешествия», «Дом и ремонт». Новую категорию пользователь может выбирать раз в три месяца;

0,5% в категориях «Фастфуд», «Супермаркеты», «Бакалейные магазины», «Почтовые услуги»;

1% за прочие покупки.

Компенсировать покупки бонусными рублями держатели карты могут уже через 14 дней со дня совершения трансакции. Максимальная сумма кэшбэка — 3 000 бонусных баллов в месяц. При превышении месячного лимита бонусы начисляются по коэффициенту 0,5% от суммы покупки. Полученные баллы клиент может обменять на рубли по курсу 1 балл = 1 рубль. Бонусными рублями можно компенсировать покупки на сумму от 1 000 рублей.

Выгоду и размер кэшбэка можно рассчитать на онлайн-калькуляторе на сайте банка. Например, если держатель карты тратит, в том числе в интернет-магазинах, 50 тыс. рублей ежемесячно, а расходы в категориях подключенного тематического пакета в месяц составляют 10 тыс., то клиенту будет начислено 18 тыс. бонусных рублей в год.

Держатели карты могут ежемесячно бесплатно снимать наличные: до 300 тыс. рублей включительно в банкоматах ТКБ и до 100 тыс. рублей включительно в банкоматах других банков.

Держатель «ТКБ.Карты» может выполнять переводы по номеру телефона до 100 тыс. рублей в месяц. Карту можно пополнять с карт и счетов, открытых в других банках.



Управлять кэшбэком, переводить денежные средства, пополнять карту и оплачивать услуги, открыть вклад и накопительный счет клиент может в интернет-банке «ТКБ Экспресс» и мобильном приложении (доступно для скачивания в App Store и Google Play).