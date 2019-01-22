Московский Индустриальный Банк, о санации которого ЦБ РФ объявил 22 января, пытался привлечь инвестора для выполнения нормативов регулятора, но переговоры завершились неудачно. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель совета директоров банка, ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

«У акционеров сложились обстоятельства таким образом, что они не могут выполнять требования Центрального банка по нормативам. И причина связана именно с этим. Была попытка привлечь новых акционеров, в том числе связанных с государством, с различными отраслями. К сожалению, переговоры не очень удачно закончились», — сказал Эскиндаров. Потенциальных инвесторов он не назвал.

«Разные. Это и нефтяная, и другие отрасли. Не хотелось бы, так как переговоры не завершились успехом, называть кого-то или обижать кого-то. Но была надежда. Банк очень потенциально хороший», — отметил глава совета директоров.

Поздышев: убыток Московского Индустриального Банка составил 13 млрд рублей Ранее стало известно, что ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Московского Индустриального Банка.

Он подчеркнул, что руководство банка действовало «крайне добросовестно», поэтому есть надежда на восстановление эффективности банка с помощью ЦБ.

«В банке очень хороший кадровый состав, который имеет огромную традицию с советских времен. И я глубоко убежден как председатель совета директоров этого банка, что у банка есть перспективы. У банка были проекты в Воронежской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской области, на Северном Кавказе, они многое сделали, и проекты продолжаются», — сказал он.

При этом, по его словам, в сложившейся ситуации у ЦБ не было иного выхода. «Я очень надеюсь, что совместная деятельность новой администрации, которая придет в банк, и старой администрации позволит (сделать) так, чтобы ни один клиент, ни один акционер всерьез не пострадал», — заключил Эскиндаров.