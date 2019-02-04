Банк России в ближайшее время планирует начать публиковать на своем сайте информацию по вынесенным кредитно-потребительским кооперативам (КПК) предписаниям о приостановлении деятельности. Таким образом регулятор пытается пресечь практику невозврата кооперативами пайщикам внесенных средств под предлогом запрета со стороны ЦБ, а также привлечение новых пайщиков и вкладов от них, несмотря на ограничение, пишет «Коммерсант».



«Также будет публиковаться информация об исполнении предписаний и снятии их с контроля, — уточнили в ЦБ. — В выдаваемых предписаниях предусмотрены рекомендации для кооперативов информировать пайщиков в местах оказания услуг о выдаче данных предписаний».

При этом в ЦБ обратили внимание, что наличие предписания не может препятствовать выплате денежных средств членам по заключенным договорам передачи личных сбережений.



В соответствии с законом «О кредитной кооперации» при выявлении нарушений требований законодательства или нормативных актов ЦБ и воспрепятствовании проведению проверки регулятор вправе предписанием запретить КПК осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений. В случае неустранения нарушений регулятор может ввести в КПК временную администрацию и инициировать процедуру банкротства.

Участники рынка отмечают, что доступность информации о наличии предписания пойдет на пользу потребителям. Однако эксперты сомневаются в эффективности предложенного механизма. Сайт ЦБ — не самое удачное место для размещения таких данных, поясняют они, поскольку его посещают и умеют им пользоваться далеко не все граждане.