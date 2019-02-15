Арбитражный суд Москвы на заседании 14 февраля объявил о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Москва». Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у ПАО «Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва» была отозвана 14 ноября 2018 года. По данным ЦБ, кредитная организация неоднократно нарушала «антиотмывочные» нормативные акты в части корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, за что к ней неоднократно применялись меры надзорного воздействия. Регулятор обратил внимание на существенный рост во II квартале прошлого года объема сомнительных транзитных операций, осуществлявшихся банком, при этом порядка половины объема приходилось на операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся ЦБ с банком работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели; более того, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», указывали в Банке России.



АСВ оценило объем своих выплат по страховому случаю РАКБ «Москва» в 358 млн рублей.