Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 1,19% и составил 2 487,82 пункта. Индекс РТС вырос на 1,77% до отметки 1 194,4.

Бумаги Сбербанка поднялись на 2,38%, «Газпрома» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,03%, «АЛРОСы» — на 1,47%, Московской биржи — на 0,09%.



«Индекс Мосбиржи поднялся к 2 480 пунктам, реабилитировавшись после снижения ранее. Однако стоит понимать, что последние движения в рублевом индикаторе — это тот же «боковик», просто широкий, 2 450—2 500 пунктов. Фундаментально для российского рынка ничего не меняется. Индекс РТС восстановился к 1 190 пунктам, и стоит признать, что шансов у «быков» сейчас явно больше, чем у «медведей». Краткосрочный коридор движений по индексу Мосбиржи — 2 465—2 485 пунктов, для индекса РТС — 1 175—1 195 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

