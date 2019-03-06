Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,1 процентного пункта, до 1,4%, в своем промежуточном прогнозе по сравнению с ноябрьской оценкой, говорится в сообщении организации.

Прогноз на следующий год понижен на 0,3 п. п., до 1,5%.

Организация также ухудшила прогноз роста мировой экономики на 0,2 п. п. на 2019 год — до 3,3% в своем промежуточном прогнозе по сравнению с ноябрьской оценкой. Также на 0,1 п. п. была понижена оценка роста на 2020 год, до 3,4%.

«Глобальная экспансия продолжает терять импульс посреди повышенной политической неопределенности, устойчивой торговой напряженности», — говорится в сообщении.

Организация ухудшила на 0,8 п. п. прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год — до 1%, а на 2020-й снизила его на 0,4 п. п., ожидая теперь подъема на 1,2%.