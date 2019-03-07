Наибольшая доля «женских» компаний сосредоточена в туристическом бизнесе (39%), сообщает облачный провайдер «Манго Телеком», специализирующийся на коммуникациях для бизнеса и предоставляющий услуги связи более чем 45 тыс. российских предприятий.

На втором месте по количеству занятых женщин-предпринимателей — сфера красоты и здоровья (30%). Также бизнес-леди активно занимаются образованием и медициной: 21% и 20% соответственно.

При этом, по данным исследования, 17% женщин-предпринимателей заняты в сфере ЖКХ, 15% — в сфере строительства.

Всего же, согласно индексу женской предпринимательской активности Women Business Index, женщины составляют от 27% до 32% от общего числа предпринимателей в России.