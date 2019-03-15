Россельхозбанк с 15 марта изменил ставки по вкладам в рублях.



Доходность депозита «Надежное будущее» составит 8,2—8,65% (ранее — 7,9—8,35%), а «Инвестиционный» — 8,2—8,85% (вместо 7,9—8,55%). Срок депозитов — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (на 395, 540 и 730 дней) привлекается под 7,2—7,25% годовых (прежде — под 7,05—7,2%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов составляет 50 тыс. рублей.

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) открывается под 6,25% годовых (вместо 6,45%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) привлекается под 5,75—6,35% (ранее — под 5,8—6,4%), а «Комфортный» (от 10 тыс. рублей) — под 5,65—6,25% годовых (прежде — под 5,5—6,2%). Срок депозитов — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Депозит «Доходный» при выплате процентов в конце срока оформляется под 5,5—8,3% (вместо 6—8%), а при ежемесячной выплате процентов — под 5,5%—7,3% годовых (вместо 6—7,35%). Минимальная сумма — 3 тыс. рублей. Срок — 31, 91, 180, 270, 395, 4,55, 540, 730, 910, 1 095 и 1 460 дней.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Комфортный».

При оформлении депозитов «Доходный», «Комфортный» и «Пополняемый» через дистанционные каналы обслуживания процентная ставка будет увеличена на 0,15 процентного пункта.