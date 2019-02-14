Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открытие вклада возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» на сумму равную первоначальному взносу по вкладу (эквивалент в валюте по курсу Банка России на дату открытия вклада) с обязательным предоставлением расчетного документа, подтверждающего факт их оплаты;

дата расчетного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 09:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.