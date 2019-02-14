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Накопи на мечту

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,45%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
411
Ставка
6,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
730 дней
от 3 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,45
730 дней
от 100 $ до 300 000 $ 3,4
730 дней
от 100 € до 300 000 € 0,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

3 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада при соблюдении следующих условий: предоставление вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит" с целью приобретения недвижимости/автомобиля; направление денежных средств с вклада в размере не менее 90 % от суммы вклада в качестве первоначального взноса (с учетом конверсионных операций, если применимо) при оплате приобретаемой недвижимости/автомобиля в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит"

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 09:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи на мечту» в 1125 городах России
80 093
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 35
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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Комфортный Онлайн 6,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
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