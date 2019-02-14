Накопи на мечту
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,45%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
411 ₽
Ставка
6,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|730 дней
|от 3 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,45
|730 дней
|от 100 $ до 300 000 $
|3,4
|730 дней
|от 100 € до 300 000 €
|0,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
3 000 рублей, 100 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада при соблюдении следующих условий: предоставление вкладчиком заключенного с банком кредитного договора в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит" с целью приобретения недвижимости/автомобиля; направление денежных средств с вклада в размере не менее 90 % от суммы вклада в качестве первоначального взноса (с учетом конверсионных операций, если применимо) при оплате приобретаемой недвижимости/автомобиля в рамках продуктов "Ипотечное жилищное кредитование" или "Автокредит"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 09:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопи на мечту» в 1125 городах России
80 093
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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