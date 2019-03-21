Численность бедного населения в 2018 году сократилась до 18,9 млн человек против 19,3 млн человек в 2017-м. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Уровень бедности в России в прошлом году составил 12,9% против 13,2% в 2017 году.

Среднедушевые доходы населения в IV квартале 2018 года составили 37 493 рубля.



Величина прожиточного минимума за тот же период была установлена на уровне 10 213 рублей: для трудоспособного населения — 11 069 рублей, для пенсионеров — 8 464 рублей, для детей — 9 950 рублей.