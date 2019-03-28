Курс доллара на Московской бирже превысил 65 рублей впервые с 18 марта 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

На 13:57 мск стоимость доллара составляла 65,035 рубля. Доллар начал торги потерей 2 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, на уровне 64,8 рубля за доллар.

«К середине торгового дня в четверг российский рубль консолидируется в парах с иностранными валютами. Если первая половина дня складывалась в пользу доллара и евро, то вторая, вполне возможно, пройдет достаточно скучно... Американская валюта проведет остаток четверга в попытках стабилизироваться в пределах 64,8—65 рублей», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.