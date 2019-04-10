Совкомбанк купил 25% компании «Авиационные технологии связи» (АТС), которая занимается роботизацией кол-центров с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Когда клиент звонит в кол-центр банка, то отвечает робот, но клиенты даже не догадываются, что общаются не с живым сотрудником, а с искусственным интеллектом. Роботы закрывают однотипные ситуации, в которых человек следует стандартному скрипту. Нестандартные ситуации по-прежнему обрабатывают живые операторы, но таких ситуаций становится меньше», — комментируют в банке.

На основании условий договора о купле-продаже стороны не могут раскрывать сумму и условия сделки.